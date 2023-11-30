Олміссум – ХІТ 3:4

Голи: Секулич, 19, 27, Кустура, 36 – Абакшин, 25, 30, Жук, 28, Поночевний, 40

Чемпіон України в дебютному євросезоні пробився до еліт-раунду футзальної Ліги чемпіонів. Кияни не зазнали жодної поразки в основному раунді турніру, пише 24 Канал.

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Камбек на останніх секундах

Однак в першому матчі еліт-раунду українська команда поступилася польській Любаві з рахунком 5:6. Тож у поєдинку з Олміссумом ХІТ влаштовувала тільки перемога. Лише в такому випадку команда Олега Лук'яненка зберігала шанси на вихід у Фінал чотирьох.

Олміссум першим відкрив рахунок у матчі. Секулич реалізував свій момент після розіграшу штрафного. ХІТ завдяки зусиллям Даниїла Абакшина зумів відновити рівновагу.

Така гойдалка продовжувалася майже до фінальної сирени. На 27-й хвилині Секулич оформив дубль, але за хвилину Жук забив у відповідь.

На 30-й хвилині Абакшин вперше вивів ХІТ вперед, проте Кустура зрівняв рахунок. Та все ж останню крапку в цьому неймовірному матчі поставили українці. За лічені секунди до завершення поєдинку Володимир Поночевний забив вирішальний гол.

4:3 – перемога української команди. Київський ХІТ набрав свої перші 3 очка в еліт-раунді та зберігає шанси на вихід у наступний раунд. У останньому турі суперником киян буде іспанська Пальма. Поєдинок проти чинного переможця Ліги чемпіонів відбудеться 2 грудня.