Костюк размялась в 1/32 Australian Open: впереди встреча с защитницей теннисисток из Беларуси

Украинские теннисистки продолжают зажигать на Australian Open-2023. Марта Костюк сыграет в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии.

Оливия Гадетски - Марта Костюк 0:2 (2:6, 1:6)

Марта Костюк без лишних проблем пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. Для этого ей понадобилось 58 минут. 24 канал.

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Украинка проехалась по австралийской теннисистке Оливии Гадецки, занимающей 199 место в рейтинге WTA. Поединок начался с выигранного гейма от Оливии. Но, как оказалось впоследствии, все это на что способна была в этой партии австралийка.

Марта уверенно владела преимуществом на корте в Мельбурне, отдав сопернице еще один гейм в первой партии. В итоге - 2:6 в пользу Костюка.

Вторая партия была еще убедительнее украинской теннисистки. 0:4 на старте сета от Марты. Пятый гейм последовал за австралийкой 1:4. В двух следующих геймах Костюк дожала соперницу и закончила матч розыгрышем с двумя брейками. 1:6.

За поединок Марта Костюк совершила 3 подачи навылет и никакой двойной ошибки, "Легкая прогулка" для украинки, которая обыграла Гадецки на всех фронтах.

Костюк стала третьей украинкой, пробившейся в следующий круг Australian Open-2023. Раньше это уже сделали Ангелина Калинина да К атерина Байндль.