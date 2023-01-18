Олівія Гадецкі – Марта Костюк 0:2 (2:6, 1:6)

Марта Костюк без зайвих проблем пробилась в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Для цього їй знадобилось 58 хвилин, пише 24 канал.

Цікаво дізнатись Я чинний чемпіон, – Надаль зізнався, чому не знявся з Australian Open, попри нестерпний біль

Українка проїхалась по австралійській тенісистці Олівії Гадецкі, яка посідає 199 місце у рейтингу WTA. Поєдинок розпочався із виграного гейму від Олівії. Але, як виявилось згодом, це все на що здатна була у цій партії австралійка.

Марта впевнено володіла перевагою на корті у Мельбурні, віддавши суперниці ще один гейм у першій партії. У підсумку – 2:6 на користь Костюк.

Друга партія була ще переконливішою від української тенісистки. 0:4 на старті сету від Марти. П'ятий гейм був за австралійкою 1:4. У двох наступних геймах Костюк дотиснула суперницю та закінчила матч розіграшем із двома брейками – 1:6.

Факт із статистики матчу! За поєдинок Марта Костюк зробила 3 подачі навиліт та жодної подвійної помилки, "Легка прогулянка" для українки, яка переграла Гадецкі на усіх фронтах.

Костюк стала третьою українкою, яка пробилась у наступне коло Australian Open-2023. Раніше це вже зробили Ангеліна Калініна та Катерина Байндль.