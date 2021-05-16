Новый чемпион UFC

Поединок между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером мог завершиться еще в первом раунде. В Хьюстоне бойцы поборолись за вакантный титул, которым когда-то владел Хабиб Нурмагомедов.

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Россиянин завершил свою карьеру, поэтому титул ждал своего следующего обладателя. Уже в первом раунде Чендлер был близок к тому, чтобы завершить драку досрочной победой. Но соперник чудом сдержал натиск бразильца.

В следующем раунде бой был завершен. Оливейра нанес несколько комбинаций из мощных ударов и отправил соперник в нокдаун. А уже через несколько секунд добил американца у сетки. Чарльз оформил досрочную победу нокаутом. Эта победа стала для бразильского бойца уже 9-й подряд.

31-летний Оливейра со слезами на глазах стал новым чемпионом UFC в легком весе. Интересно, удастся ли преемнику Хабиба так же успешно владеть поясом.

Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер видеообзор боя