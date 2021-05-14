МакГрегор впервые возглавил рейтинг со 180 миллионами долларов за год. Большую часть этой суммы ирландец заработал на продаже бренда виски (150 миллионов). В ММА 32-летний боец заработал 22 миллиона.
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На втором месте в рейтинге оказался футболист Барселоны Лионель Месси – 130 миллионов долларов. Из них 97 миллионов аргентинец получил в Барселоне, еще 33 миллиона – спонсорские.
Тройку замкнул футболист Ювентуса Криштиану Роналду – 120 миллионов долларов.
Самые высокооплачиваемые спортсмены мира
1. Конор МакГрегор (ММА) – 180 миллионов долларов
2. Лионель Месси (футбол) – 130 миллионов долларов
3. Криштиану Роналду (футбол) – 120 миллионов долларов
4. Дак Прескот – американский футбол) – 107,5 миллиона долларов
5. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 96,5 миллиона долларов
6. Неймар (футбол) – 95 миллионов долларов
7. Роджер Федерер (теннис) – 90 миллионов долларов
8. Льюис Хэмилтон (Формула-1) – 82 миллиона долларов
9. Том Брэди (американский футбол) – 76 миллионов долларов
10. Кевин Дюрант (баскетбол) – 75 миллионов долларов