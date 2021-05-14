МакГрегор впервые возглавил рейтинг со 180 миллионами долларов за год. Большую часть этой суммы ирландец заработал на продаже бренда виски (150 миллионов). В ММА 32-летний боец заработал 22 миллиона.

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На втором месте в рейтинге оказался футболист Барселоны Лионель Месси – 130 миллионов долларов. Из них 97 миллионов аргентинец получил в Барселоне, еще 33 миллиона – спонсорские.

Тройку замкнул футболист Ювентуса Криштиану Роналду – 120 миллионов долларов.

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира

1. Конор МакГрегор (ММА) – 180 миллионов долларов

2. Лионель Месси (футбол) – 130 миллионов долларов

3. Криштиану Роналду (футбол) – 120 миллионов долларов

4. Дак Прескот – американский футбол) – 107,5 миллиона долларов

5. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 96,5 миллиона долларов

6. Неймар (футбол) – 95 миллионов долларов

7. Роджер Федерер (теннис) – 90 миллионов долларов

8. Льюис Хэмилтон (Формула-1) – 82 миллиона долларов

9. Том Брэди (американский футбол) – 76 миллионов долларов

10. Кевин Дюрант (баскетбол) – 75 миллионов долларов

При составлении рейтинга учитывали доходы спортсменов с 1 мая 2020 года до 1 мая 2021 года.