Новий чемпіон UFC

Поєдинок між Чарльзом Олівейрою та Майклом Чендлером міг завершитись ще у першому раунді. У Х'юстоні бійці поборолись за вакантний титул, яким колись володів Хабіб Нурмагомедов.

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Росіянин завершив свою кар'єру, тому титул чекав свого наступного володаря. Вже у першому раунді Чендлер був близький до того, щоб завершити бійку достроковою перемогою. Але суперник дивом стримав натиск бразильця.

У наступному раунді бій було завершено. Олівейра завдав декілька комбінацій з потужних ударів та відправив суперник у нокдаун. А вже через декілька секунд добив американця біля сітки. Чарльз оформив дострокову перемогу нокаутом. Ця звитяга стала для бразильського бійця вже 9-ю поспіль.

31-річний Олівейра зі сльозами на очах став новим чемпіоном UFC у легкій вазі. Цікаво, чи вдасться наступнику Хабіба так само успішно володіти поясом.

Чарльз Олівейра – Майкл Чендлер відеоогляд бою