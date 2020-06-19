Поединок 27 тура чемпионата Украины между "Карпатами" и "Олимпиком" состоится 21 июня. Команды могут сыграть во Львове или Луцке, на стадионе "Авангард"

По решению Премьер-лиги матч состоится на день ​​позже запланированного, а именно в воскресенье, 21 июня, в 17:00. Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

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"В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации во Львовской области из-за заболевания COVID-19 календарный матч Премьер-лиги между "Карпатами" и донецким "Олимпиком" состоится в Луцке на стадионе "Авангард", который заявлен на сезон в качестве резервной арена для проведения домашних матчей "зелено-белых", – говорится в сообщении.

Карпаты – Олимпик: главное

Ранее львовяне вышли из карантина и приступили к тренировкам без восьми зараженных игроков. Поединки львовского клуба против "Мариуполя", "Ворсклы" и "Днепра-1" были перенесены.