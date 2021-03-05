Донецкие клубы Олимпик и Шахтер сойдутся 6 марта в рамках 17 тур украинской Премьер-лиги (УПЛ). Что прогнозируют букмекеры в донецком дерби – далее в материале Спорт 24.

Шахтер попал в нерядовую ситуацию. "Горняки" за несколько дней проиграли два важных поединка. Сперва дончане в большинстве уступили Заре в УПЛ и позволили Динамо увеличить отрыв.

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Впоследствии Шахтер сенсационно проиграл Агробизнесу из Первой лиги в 1/4 финала Кубка Украины. Команда Луиша Каштру, как и тренер, оказались под давлением, поэтому обязаны побеждать.

Неудачную серию имеет и Олимпик. Команда проиграла 3 подряд матча и сменила тренера. Дончан возглавил бывший футболист Динамо Юрий Калитвинцев. Бывших "динамовцев" не бывает, поэтому стопроцентно Калитвинцев попытается насолить Шахтеру.

Олимпик – Шахтер: прогноз Favbet

Крайне мала вероятность, что Шахтер проиграет три матча подряд. Кроме того, "горняки" должны быть по-спортивному злы. Поэтому букмекеры считают, что Шахтер победит Олимпик. Их победу оценивают коэффициентом 1,25.

Калитвинцев неудачно дебютировал во главе Олимпика, проиграв в Ужгороде Минаю. Видимо, болельщики забудут это поражение, если Олимпик отберет очки у чемпиона Украины. Победу "олимпийцев" букмекеры оценивают коэффициентом 11. Если же матч завершится ничьей – коэффициент 6,10.

Очень вероятно, что Олимпик попадет под так называемую раскаленную руку Шахтера, когда "горняки" захотят разгромить своего соперника. Это в первую очередь нужно Шахтеру, чтобы вернуть уверенность перед матчем с Ромой в Лиге Европы. Поэтому крайне вероятно, что в матче будет много голов. Коэффициент 2,27 на тотал больше 3.5.

Впрочем, есть и аргумент, почему Шахтеру может тяжело даться победа. "Горняки" могут попытаться сэкономить силы перед поединком с Ромой и взять три очка малой кровью.

Это говорит о том, что можно ожидать минимального количества голов. Коэффициент 2,5 на тотал меньше 2.5

Поединок Олимпик – Шахтер состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало игры в 17:00.