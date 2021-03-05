Донецькі клуби Олімпік та Шахтар зійдуться 6 березня у рамках 17 тур української Прем'єр-ліги (УПЛ). Що прогнозують букмекери у донецькому дербі – далі в матеріалі Спорт 24.

Шахтар потрапив у нерядову ситуацію. "Гірники" за декілька днів програли два важливі поєдинки. Спершу донеччани в більшості поступилися Зорі в УПЛ і дозволили Динамо збільшити відрив.

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Згодом Шахтар сенсаційно програв Агробізнесу з Першої ліги в 1/4 фіналу Кубка Україн. Команда Луїша Каштру як і тренер опинилися під тиском, тому зобов'язані перемагати.

Невдалу серію має й Олімпік. Команда програла 3 поспіль матчі й змінила тренера. Донеччан очолив колишній футболіст Динамо Юрій Калітвінцев. Колишніх "динамівців" не буває, тому стовідсотково Калітвінцев спробує насолити Шахтарю.

Олімпік – Шахтар: прогноз Favbet

Вкрай мала ймовірність, що Шахтар програє три матчі поспіль. Окрім того, "гірники" повинні бути по-спортивному злі. Тому букмекери вважають, що Шахтар переможе Олімпік. Їх звитягу оцінюють коефіцієнтом 1,25.

Калітвінцев невдало дебютував на чолі Олімпіка, програвши в Ужгороді Минаю. Мабуть, вболівальники забудуть цю поразку, якщо Олімпік відбере очки в чемпіона України. Перемогу "олімпійці" букмекери оцінюють коефіцієнтом 11. Якщо ж матч завершиться нічиєю – коефіцієнт 6,10.

Дуже ймовірно, що Олімпік попаде під так звану розпечену руку Шахтаря, коли "гірники" захочуть розгромити свого суперника. Це в першу чергу потрібно Шахтарю, щоб повернути впевненість перед матчем з Ромою у Лізі Європи. Тому вкрай ймовірно, що в матчі буде багато голів. Коефіцієнт 2,27 на тотал більше 3.5.

Втім, є й аргумент, чому Шахтарю може важко датися перемога. "Гірники" можуть спробувати заощадити сили перед поєдинком з Ромою та взяти три очки малою кров'ю.

Це говорить про те, що можна очікувати мінімальної кількості голів. Коефіцієнт 2,5 на тотал менше 2.5

Поєдинок Олімпік – Шахтар відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок гри о 17:00.