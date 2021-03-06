Мариуполь 6 марта принимал Ворсклу в рамках 17 тура УПЛ. Полтавские футболисты в большинстве минимально одолели "азовцев" благодаря реализованному пенальти.

Мариуполь – Ворскла 0:1

Гол: Кулач, 34

Удаление: Быков, 34, Танковский, 79 (оба – Мариуполь)

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Спорное удаление

Команды довольно ровно начали этот поединок. Первый опасный момент был у ворот хозяев. Классная атака удалась Ворскле. Рикошет после подачи с фланга мог направить мяч во владение Мариуполя, но только угловой был предназначен для полтавского клуба.

Подопечные Юрия Максимова использовали высокий прессинг, но "азовцы" довольно легко доходили до ворот гостей.

Команды имели несколько стандартов, но они не завершились ни одним опасным моментом. Кане слету пробивал в сторону ворот Мариуполя – голкипер Гальчук легко забрал мяч в руки после легкого удара от легионера.

Уже через минуту Ворскла классно выбежала в атаку, Кулач вышел один на один с голкипером. Однако центрбэк Быков ценой фола остановил "ворсклянина" – пенальти и удаление для защитника хозяев. Команде Остапа Маркевича пришлось в течение 55 минут играть в меньшинстве. К отметке подошел Кулач и уверенно пробил под перекладину – 0:1 Кулач в третьем матче подряд записывает свою фамилию в протокол матча.

Видео лучших моментов первого тайма

Крах Мариуполя

В первом тайме ни одна атака больше не завершилась голом. Минимальная победа Ворсклы 0:1. Уже с самого начала второго тайма полтавский клуб пытался увеличить преимущество. Удар Тиля пролетел мимо створ соперника.

Кане отдал хорошую разрезную передачу на Степанюка – защитник сыграл на опережение и помешал выход один на один.

На 79-й минуте дела Мариуполя пошли крайне неудачно – еще одно удаление. Танковский грубо сыграл в борьбе, сам получил повреждение и увидел перед собой вторую желтую карточку. Команда Маркевича вдевятером доигрывала матч.

Луизао получил роскошную передачу от Пердута между двух защитников, но бразилец не сумел переиграть голкипера.

На последних минутах "азовцы" давили на ворота гостей – защита команды из Полтавы действовал надежно. Как ни старались футболисты, но изменить счет встречи не удалось. 0:1 – минимальная победа Ворсклы.