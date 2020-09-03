Украинский полузащитник Руслан Бабенко подписал контракт с донецким "Олимпиком". Соглашение рассчитано на один сезон.

О трансфере футболиста сообщил официальный сайт клуба. Полузащитник будет играть с 20 номером на спине.

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В клуб Бабенко перешел на правах свободного агента.

Добавим, что "Олимпик" уже пополнился двумя игроками киевского "Динамо". Нигерийский полузащитник Бенито и бельгийский нападающий Каргбо будут в течение сезона выступать в аренде в донецком клубе.

Что известно о Руслане Бабенко

Бабенко – воспитанник "Днепра". В 2008 году дебютировал за молодежный состав. В 2011 году сыграл первый поединок в УПЛ против "Кривбасса". Всего в составе днепровского клуба провел 103 матча в чемпионатах Украины U-21, забив в них 17 мячей.

В 2014 году перешел на правах аренды в Луцке – "Волынь". Всего за сезон Руслан сыграл в 17 матчах чемпионата и в двух поединках Кубка Украины.

Выступал за "Сталь", норвежский "Буде-Глимт". В декабре 2016 года присоединился к составу луганской "Зари", а уже через два года пополнил "Черноморец", где сыграл 28 матчей в чемпионате. В июне 2019 года он подписал годовой контракт с польским "Ракувом".

В течение 2008/14 лет играл за сборные Украины разных возрастных категорий (от U-16 до U-21.), где провел более 60 матчей.