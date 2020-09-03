"Олімпік" підписав досвідченого ексгравця "Дніпра" та "Зорі"
Український півзахисник Руслан Бабенко підписав контракт із донецьким "Олімпіком". Угода розрахована на один сезон.
Про трансфер футболіста повідомив офіційний сайт клубу. Півзахисник гратиме із 20 номером на спині.
Читайте також: "Минай" підсилився колишнім голкіпером "Шахтаря", який тричі ставав чемпіоном України
У клуб Бабенко перейшов на правах вільного агента.
Додамо, що "Олімпік" вже поповнився двома гравцями київського "Динамо". Нігерійський півзахисник Беніто та бельгійський нападник Каргбо будуть протягом сезону виступати в оренді у донецькому клубі.
Що відомо про Руслана Бабенка
Бабенко – вихованець "Дніпра". У 2008 році дебютував за молодіжний склад. У 2011 році зіграв перший поєдинок в УПЛ проти "Кривбасу". Всього у складі дніпровського клубу провів 103 матчі в чемпіонатах України U-21, забивши в них 17 м'ячів.
У 2014 році перейшов на правах оренди в луцьку "Волинь". Загалом за сезон Руслан зіграв у 17 матчах чемпіонату і у двох поєдинках Кубка України.
Виступав за "Сталь", норвезький "Буде-Глімт". У грудні 2016 року приєднався до складу луганської "Зорі", а вже через два роки поповнив "Чорноморець", де зіграв 28 матчів у чемпіонаті. У червні 2019 року він підписав річний контракт з польським "Ракувом".
Протягом 2008/14 років грав за збірні України різних вікових категорій (від U-16 до U-21.), де провів понад 60 матчів.