Український півзахисник Руслан Бабенко підписав контракт із донецьким "Олімпіком". Угода розрахована на один сезон.

Про трансфер футболіста повідомив офіційний сайт клубу. Півзахисник гратиме із 20 номером на спині.

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У клуб Бабенко перейшов на правах вільного агента.

Додамо, що "Олімпік" вже поповнився двома гравцями київського "Динамо". Нігерійський півзахисник Беніто та бельгійський нападник Каргбо будуть протягом сезону виступати в оренді у донецькому клубі.

Що відомо про Руслана Бабенка

Бабенко – вихованець "Дніпра". У 2008 році дебютував за молодіжний склад. У 2011 році зіграв перший поєдинок в УПЛ проти "Кривбасу". Всього у складі дніпровського клубу провів 103 матчі в чемпіонатах України U-21, забивши в них 17 м'ячів.

У 2014 році перейшов на правах оренди в луцьку "Волинь". Загалом за сезон Руслан зіграв у 17 матчах чемпіонату і у двох поєдинках Кубка України.

Виступав за "Сталь", норвезький "Буде-Глімт". У грудні 2016 року приєднався до складу луганської "Зорі", а вже через два роки поповнив "Чорноморець", де зіграв 28 матчів у чемпіонаті. У червні 2019 року він підписав річний контракт з польським "Ракувом".

Протягом 2008/14 років грав за збірні України різних вікових категорій (від U-16 до U-21.), де провів понад 60 матчів.