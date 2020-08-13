Донецкий "Олимпик" в следующем сезоне будет официально выступать на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.

О том, что стадион "Динамо" будет домашним для "Олимпика", донецкая команда сообщила на своей странице в twitter.

К слову: "Динамо" и "Шахтер" получили значительное преимущество в Кубке Украины: они сыграют аж в четвертьфинале

Поэтому как и предыдущий сезон, "Олимпик" продолжит базироваться и выступать в Киеве.

Стоит отметить, что уже в первом туре УПЛ на этом стадионе "Олимпик" примет киевское "Динамо". Это будет первый официальный матч Мирчи Луческу во главе киевлян. Базовая дата поединка – 22 августа.