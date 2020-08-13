В новом розыгрыше кубка Украины киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" стартуют позже, чем все команды. Свои первые матчи в турнире они сыграют аж в 1/4 финала, который состоится 3 марта 2021 года.

Такие изменения в регламенте Кубка Украины на сезон 2020/21 утвердил исполком УАФ.

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В целом соревнования будут состоять из семи этапов, среди которых – два предыдущих этапа, 1/16 финала (третий предварительный этап), 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

Первый этап запланировано провести 26–29 августа. Сыграют в нем финалисты кубка Украины среди любительских команд (команда "Виктория" (Николаевка, Сумская область) и "Олимпия" (Савинцы, Полтавская область)). А также команды Первой и Второй лиги.

На втором этапе (базовая дата – 16 сентября) стартует и часть команд УПЛ. В предыдущем сезоне это были клубы, которые находились в нижней части турнирной таблицы.

Третий этап кубка Украины запланирован на 30 сентября. Матчи 1/8 финала – 2 декабря.

Четвертьфинальные поединки состоятся 3 марта 2021 года. Именно на этой стадии стартуют "Динамо" и "Шахтер". Все из-за того, что исполком УАФ решил, что обладатель Кубка Украины и чемпион Украины будут стартовать аж с этой стадии.

Напомним! В прошлом сезоне "Динамо" и "Шахтер" в Кубке Украины стартовали с 1/8 финала. И именно на этой стадии жребий свел обе команды. Матч в Киеве оказался довольно боевым. "Динамо" выигрывало до конца основного времени. Но на 89-й минуте Шепелев получил красную карточку и оставил киевлян в меньшинстве. На 90+2 минуте Степаненко забил гол и сравнял счет. Однако уже в дополнительное время Степаненко получил вторую желтую карточку и составы команд уравнялись. А впоследствии Попов забил гол, который и принес победу "Динамо". Киевляне дошли до финала, где только в серии пенальти сумели победить полтавскую "Ворсклу" и выиграть Кубок Украины.

Полуфинал Кубка Украины запланирован на 21 апреля 2021 года. Финал – 12 мая 2021 года на городском стадионе в Тернополе.

Все этапы кубкового турнира состоят из одного матча. На каждом этапе проводится слепая жеребьевка. Хозяином поля является команда, выступающая в лиге ниже по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяином является команда, которая имеет нечетный номер при жеребьевке (и имеет стадион соответствующей категории для данного этапа соревнований).