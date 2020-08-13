Донецький "Олімпік" в наступному сезоні офіційно виступатиме на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві.

Про те, що стадіон "Динамо" буде домашнім для "Олімпіка", донецька команда сповістила на своїй сторінці в twitter.

До слова: "Динамо" та "Шахтар" отримали значну перевагу в Кубку України: вони зіграють аж у чвертьфіналі

Тож як і попередній сезон, "Олімпік" продовжить базуватися та виступати в Києві.

Варто відзначити, що вже у першому турі УПЛ на цьому стадіоні "Олімпік" прийме київське "Динамо". Це буде перший офіційний матч Мірчі Луческу на чолі киян. Базова дата поєдинку – 22 серпня.