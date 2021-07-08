Олимпик официально снялся с УПЛ и прекратил свою деятельность

Президент Олимпика Владислав Гельзин объявил о том, что клуб не будет участвовать в следующем чемпионате Украины. Пока что клуб прекращает свою деятельность.

Судя по всему, в УПЛ вернется Минай, который вылетел по итогам прошлого сезона.

К слову Олимпик предлагал клуба Зеленского свое место в УПЛ, – СМИ

Заявление Гельзина

"Нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона! Это непростой, но обдуманный шаг, который мы делаем с трудом на сердце. Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семьи. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, чувствуя различные эмоции, как в добрые, так и в сложные для клуба времена.

Клуб прекращает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку. Я верю, что наступит время, когда футбольный клуб Олимпик снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет происходить по одним и тем же правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что Олимпик Донецк навсегда останется в его истории!" – заявил Гельзин.

Заметим, Олимпик кампанию 2020/21 завершил на предпоследней строчке и долго стоял вопрос об участии в новом сезоне, так как президента клуба Владислава Гельзина отстранили от любой футбольной деятельности на 5 лет.

Кто заменит Олимпик?

Согласно регламенту, Олимпик заменит покинувший УПЛ Минай, который еще шестого июля фигурировал в календаре Первой лиги.

В Первой же лиге счастливчиков Миная заменит Кремень. Все по регламенту ПФЛ – на вакантное место пришла команда, которая вылетела из Первой лиги по итогам прошлого сезона.