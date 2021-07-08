При этом неизвестно, каким образом инициаторы предложения собирались договориться с руководством украинского футбола для замены клубов.
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По информации источника, клуб из Кривого Рога не стал рассматривать это предложение дончан о замене.
- Кривбасс по итогам прошлого сезона вышел в Первую лигу.
Олимпик прекратит существование
Ожидается, что в ближайшие дни Олимпик объявит о прекращении выступлений в УПЛ, а его место займет Минай, вылетевший из УПЛ по спортивному принципу.
Зеленский и возрождение Кривбасса
- Кривбасс играл на профессиональном уровне в Украине до 2013 года. В 1999-м и 2000 годах команда занимала третье место в чемпионате. В 2000 году команда дошла до финала Кубка Украины.
- В 2013 году клуб лишили профессионального статуса за долги. После этого клуб выступал на любительском уровне в Днепропетровской области.
- В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Новую Каховку заявил о восстановлении Кривбасса. Этот вопрос он доверил своему соратнику еще с "95-го квартала" Юрию Корявченкову.