Олимпик официально будет выступать в Первой лиге

Донецкий Олимпик не исчез с футбольной карты Украины. Клуб снялся с УПЛ, но продолжит свои выступления в Первой лиге.

Новый вызов для Олимпика

Донецкий клуб на своем официальном сайте опубликовал заявление о выступлениях команды в Первой лиге. Уже 25 июля Олимпик сыграет свой первый матч. Соперником дончан будет Кривбасс.

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Дорогие друзья. Рады Вам сообщить, что клуб продолжит свое существование. Одна из самых красивых эмблем среди футбольных команд Украины уже красуется на сайте Первой лиги. Именно под эгидой ПФЛ обновленная донецкая команда выступит в новом сезоне,

– говорится в сообщении.

В клубе пообещали, что постепенно фанаты будут знакомиться с новым руководством, тренерским штабом и футболистами.

Отметим, что сезон-2020/2021 Олимпик завершил на предпоследней строчке. Долго стоял вопрос об участии в новом сезоне, ведь президента клуба Владислава Гельзина отстранили от любой футбольной деятельности аж на 5 лет. Все из-за скандала в игре против Шахтера.

Владелец команды пытался ворваться к судьям в перерыве матча, а после игры в прямом эфире обругал работу арбитров.

Домашние матчи клуб будет проводить на стадионе имени Банникова в Киеве.