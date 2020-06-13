В субботу, 13 июня, "Олимпик" сыграл с ФК "Львов" в матче 26 тура чемпионата Украины по футболу.

Олимпик – Львов 2:0

Гол: Тейшейра, 53, 84

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Хозяева неудачно начали матч и могли пропустить уже на 5-й минуте встречи. Паника у ворот Кичака, банальный навес и оборона дончан не смогла навести порядок в штрафной, Бопесу пробивал по воротам. Впоследствии Кичак вышел из ворот, Велвес перекинул кипера и только Лебеденко вынес мяч из пустых ворот.

Уже во втором тайме "Олимпик" открыл счет во встрече. Тейшейра забил за пределов штрафной после паса Коавченко и провала двух центрбеков – 1: 0.

Видео первого гола Тейшейры

Также стоит отметить момент ФК "Львов" на 67-й минуте. Кичак вышел далеко из ворот, Нич пробивал головой, и в последний момент голкипер среагировал.

Развязка в матче наступила на 84-й минуте, когда Тейшейра отличным ударом из-за пределов штрафной завершил шикарную комбинацию, в которой поучаствовало полкоманды.

Видео второго гола Тейшейры