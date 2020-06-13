13 июня "Заря" на своем поле принимала "Динамо" в 26 туре УПЛ. Матч закончился тяжелой победой гостей.

Заря – Динамо 1:3

Голы: Юрченко, 54 (пен.) – Буяльский, 72, Де Пена, 75, Цыганков, 90 + 6

Удаление: Цвек, 80 (Заря)

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Этот поединок является ключевым в борьбе за второе место. Перед матчем обе команды имели одинаковое количество очков – 49, но благодаря результатам личных встреч луганчане занимали вторую строчку, а "динамовцы" – третью.

В нынешнем чемпионате соперники дважды встречались между собой. В первом круге в Запорожье игра завершилась боевой ничьей 2:2, а вот в Киеве победу праздновали луганчане – 2:1.

Безголевое начало

На 6-й минуте в мгновенной контратаке Русин получил мяч на левом фланге чужих владений, откуда решил сразу пробить, но мяч сошел с ноги.

"Заря" с ответом не задержалась, когда Бущан справился с опасным ударом головой с близкого расстояния от Громова, но отбил мяч прямо на Кабаева, который затем неудачно добил с острого угла.

В середине первого тайма Шабанов выиграл верховой мяч после навеса и пробил головой, мяч пролетел рядом со штангой. Впоследствии Кендзера грубым подкатом встретил прорыв Михайличенко по левому флангу и арбитру Николаю Балакину пришлось смотреть VAR. В итоге, только желтую дали футболисту.

Тяжелые погодные условия скорректировали время начала второго тайма и командам пришлось полчаса ждать возобновления матча.

Драматичный второй тайм

На 52-й минуте "Динамо" заработало пенальти в собственные ворота – Шабанов прозевал рывок Тымчика на входе в штрафную и сбил оппонента. Точный удар Владлена Юрченко с пенальти в правый нижний угол вывел команду Скрипника вперед.

Видео гола Юрченко

Сразу после забитого гола "Заря" могла удвоить счет: провальная игра Бущана на перехвате прострела с левого фланга едва не обернулась голевым добиванием от Юрченко, который со входа в штрафную послал мяч в верхний каркас ворот.

Восстановить паритет в матче киевляне смогли на 72-й минуте. Виталий Буяльский забил важный гол, хороший удар из-под защитника вышел, ассистировал ему Беньямин Вербич, а атаку начал Цыганков – 1:1.

Видео гола Буяльского

А еще через три минуты "бело-синие" вышли вперед. Де Пена пробил в дальний угол, получив на левом фланге чужой штрафной скидку головой по борьбе против Абу Ханны от Шепелева.

Видео гола Де Пены

В конце матча вышел на поле Цвек, но уже успел срезать подкатом Сидорчука. На руках вынесли капитана "Динамо", дыра в его щитке просто ужасает. Арбитр Николай Балакин после просмотра VAR удалил Цвека.

Травма Сидорчука: смотрите видео

Еще до финального свистка "Динамо" отметилось в третий раз. Виктор Цыганков блестяще закрутил мяч со штрафного в правый верхний угол.

Таким образом, "Динамо" одержало важную победу в борьбе за второе место УПЛ и теперь опережает "Зарю" на 3 очка. Отставание от первого "Шахтера" составляет 13 баллов.