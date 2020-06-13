"Олімпік" переміг вперше за 7 місяців, здолавши вдома "Львів": відео
У суботу, 13 червня, "Олімпік" зіграв із ФК "Львів" у матчі 26 туру чемпіонату України з футболу.
Олімпік – Львів 2:0
Гол: Тейшейра, 53, 84
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Господарі невдало розпочали матч і могли пропустити вже на 5-й хвилині зустрічі. Паніка біля воріт Кичака, банальний навіс і оборона донеччан не змогла навести порядок в штрафній, Бопесу пробивав по воротах. Згодом Кичак вийшов з воріт, Велвес перекинув кіпера і тільки Лебеденко виніс м'яч з порожніх воріт.
Вже у другому таймі "Олімпік" відкрив рахунок у зустрічі. Тейшейра забив за меж штрафної після пасу Коавченка і провалу двох центрбеків – 1:0.
Відео першого голу Тейшейри
Також варто відзначити момент ФК "Львів" на 67-й хвилині. Кичак вийшов далеко з воріт, Нич пробивав головою, і в останній момент голкіпер зреагував.
Розв'язка у матчі наступила на 84-й хвилині, коли Тейшейра чудовим ударом з-за меж штрафного завершив шикарну комбінацію, в якій взяло участь півкоманди.
Відео другого голу Тейшейри
- Таким чином донеччани перервали безвиграшну серію, яка триває від 1 грудня 2019 року. Загалом це 10 ігор (2 нічиї, 8 поразок).
- "Олімпік" набрав 23 бали та посунув з 9-го місця "Ворсклу". У команд однакова кількість очок. Обоє відстають від "Маріуполя" на 4 бали, 8-ме місце дає право взяти участь у плейоф за Лігу Європи.