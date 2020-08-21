Олимпик-Динамо: где смотреть матч-открытие УПЛ
В пятницу, 21 августа, "Олимпик" будет принимать "Динамо" в матче-открытии нового сезона УПЛ. Болельщики могут посмотреть этот матч онлайн и по телевидению.
Домашние матчи донецкого "Олимпика" в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". В прямом эфире матч "Олимпик" – "Динамо" покажет именно "Футбол 2", пишет 24 канал.
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Начало трансляции в 16:55. А вот сам матч начнется в 17:00.
Олимпик-Динамо: где смотреть онлайн
Смотреть онлайн матч "Олимпик" – "Динамо" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.
Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.
- В последней встрече между этими командами доблесть вновь праздновал клуб из столицы Украины 2: 0. Дублем в том матче отметился Цитаишвили.
- Всего команды 21 раз встречались между собой. "Динамо" праздновало победу в 15 поединках и лишь трижды "Олимпик" покидал поле победителями. Трижды финальный свисток судьи фиксировал ничейный результат.