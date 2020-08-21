В пятницу, 21 августа, "Олимпик" будет принимать "Динамо" в матче-открытии нового сезона УПЛ. Болельщики могут посмотреть этот матч онлайн и по телевидению.

Домашние матчи донецкого "Олимпика" в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". В прямом эфире матч "Олимпик" – "Динамо" покажет именно "Футбол 2", пишет 24 канал.

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Начало трансляции в 16:55. А вот сам матч начнется в 17:00.

Олимпик-Динамо: где смотреть онлайн

Смотреть онлайн матч "Олимпик" – "Динамо" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.