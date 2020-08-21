У п'ятницю, 21 серпня, "Олімпік" прийматиме "Динамо" у матчі-відкритті нового сезону УПЛ. Вболівальники можуть переглянути цей матч онлайн і по телебаченню.

Домашні матчі донецького "Олімпіка" в чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". У прямому ефірі матч "Олімпік" – "Динамо" покаже саме "Футбол 2", пише 24 канал.

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Початок трансляції о 16:55. А ось сам матч розпочнеться о 17:00.

Олімпік – Динамо: де дивитися онлайн

Дивитися онлайн матч "Олімпік" – "Динамо" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.