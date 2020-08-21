Олімпік – Динамо: де дивитися матч-відкриття УПЛ
У п'ятницю, 21 серпня, "Олімпік" прийматиме "Динамо" у матчі-відкритті нового сезону УПЛ. Вболівальники можуть переглянути цей матч онлайн і по телебаченню.
Домашні матчі донецького "Олімпіка" в чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". У прямому ефірі матч "Олімпік" – "Динамо" покаже саме "Футбол 2", пише 24 канал.
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Олімпік – Динамо: де дивитися онлайн
Дивитися онлайн матч "Олімпік" – "Динамо" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.
- У останній зустрічі між цими командами звитягу знову святкував клуб зі столиці України 2:0. Дублем у тому матчі відзначився Цитаішвілі.
- Загалом команди 21 раз зустрічались між собою. "Динамо" святкувало перемогу 15 поєдинках та лише тричі "Олімпік" залишав поле переможцями. Тричі фінальний свисток судді фіксував нічийний результат.