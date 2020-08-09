Легендарная украинская пловчиха Яна Клочкова стала жертвой воров в свой день рождения. Четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию ограбили 8 августа.

Об ограблении Клочковой сообщил друг пловчихи, бизнесмен Тимофей Нагорный. Об этом Нагорный написал в соцсетях.

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Что именно украли у 38-летней экс-спортсменки не сообщается.

Детали ограбления

Как сообщает "Главком", квартиру Клочковой ограбили в Киеве.

В частности, вечером 8 августа в Соломенское управление полиции в Киеве поступило сообщение о том, что дверь квартиры по улице Кудряшова, 16/140, принадлежащей Клочковой, открыты.

Сейчас спортсменка находится за пределами Украины.

Достижения Клочковой