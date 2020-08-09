Олимпийскую чемпионку Клочкову ограбили в день рождения
Легендарная украинская пловчиха Яна Клочкова стала жертвой воров в свой день рождения. Четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию ограбили 8 августа.
Об ограблении Клочковой сообщил друг пловчихи, бизнесмен Тимофей Нагорный. Об этом Нагорный написал в соцсетях.
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Что именно украли у 38-летней экс-спортсменки не сообщается.
Детали ограбления
Как сообщает "Главком", квартиру Клочковой ограбили в Киеве.
В частности, вечером 8 августа в Соломенское управление полиции в Киеве поступило сообщение о том, что дверь квартиры по улице Кудряшова, 16/140, принадлежащей Клочковой, открыты.
Сейчас спортсменка находится за пределами Украины.
Достижения Клочковой
- Украинская пловчиха стала четырехкратной олимпийской чемпионкой на дистанциях 200 и 400 метров. Также Яна серебряный призер на дистанции 800 метров.
- Победы Клочкова получила на Летних Олимпийских играх 2000 и 2004 годов в комплексном плавании. Серебряную медаль завоевала в 2000 году.
- В марте 2009 года Клочкова объявила об окончании любительской спортивной карьеры. Яна установила 50 рекордов Украины.