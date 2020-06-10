Направляли пистолет в лицо: звездного футболиста ограбили в Италии среди белого дня
Полузащитник футбольного клуба "Милан" Самуэль Кастильехо был ограблен средь бела дня в собственном автомобиле.
Кастильехо ограбили в Италии, угрожая пистолетом. Об этом он сообщил в сториз своей страницы в Instagram.
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Преступники напали на 25-летнего испанца, когда он остановился на светофоре за рулем своего автомобиля. Просто среди белого дня воры подошли к машине футболиста и под дулом пистолета заставили его отдать ценные часы.
"В Милане все хорошо? Два парня ограбили меня, наставив пистолет в лицо", – рассказал игрок в соцсетях.
Кастильехо добавил, что был потрясен инцидентом, но остался невредимым. Позже хавбек сообщил об инциденте в полицию.
Что известно про Самуэля Кастильехо
- Кастильехо перешел в "Милан" два года назад с "Вильярреала". Сумма трансфера составила 21 миллион евро.
- В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах "россонери" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.