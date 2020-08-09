Олімпійську чемпіонку Клочкову пограбували у день народження
Легендарна українська плавчиня Яна Клочкова стала жертвою крадіїв у свій день народження. Чотириразову олімпійську чемпіонку з плавання пограбували 8-го серпня.
Про пограбування Клочкової повідомив друг плавчині, бізнесмен Тимофій Нагорний. Про це Нагорний написав у соцмережах.
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Що саме вкрали у 38-річної ексспортсменки не повідомляється.
Деталі пограбування
Як повідомляє "Главком", квартиру Клочкової пограбували у Києві.
Зокрема, ввечері 8 серпня до Солом'янського управління поліції в Києві надійшло повідомлення про те, що двері квартири по вулиці Кудряшова, 16/140, що належить Клочковій, відкриті.
Наразі спортсменка перебуває за межами України.
Досягнення Клочкової
- Українська плавчиня стала чотирикратною олімпійською чемпіонкою на дистанціях 200 та 400 метрів. Також Яна срібна призерка на дистанції 800 метрів.
- Перемоги Клочкова здобула на Літніх Олімпійських іграх 2000 та 2004 років у комплексному плаванні. Срібну медаль виборола у 2000 році.
- У березні 2009 Клочкова оголосила про закінчення любительської спортивної кар'єри. Яна встановила 50 рекордів України.