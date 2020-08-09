Легендарна українська плавчиня Яна Клочкова стала жертвою крадіїв у свій день народження. Чотириразову олімпійську чемпіонку з плавання пограбували 8-го серпня.

Про пограбування Клочкової повідомив друг плавчині, бізнесмен Тимофій Нагорний. Про це Нагорний написав у соцмережах.

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Що саме вкрали у 38-річної ексспортсменки не повідомляється.

Деталі пограбування

Як повідомляє "Главком", квартиру Клочкової пограбували у Києві.

Зокрема, ввечері 8 серпня до Солом'янського управління поліції в Києві надійшло повідомлення про те, що двері квартири по вулиці Кудряшова, 16/140, що належить Клочковій, відкриті.

Наразі спортсменка перебуває за межами України.

Досягнення Клочкової