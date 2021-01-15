Олимпийскому чемпиону Клиту Келлеру предъявлены обвинения после штурма Капитолия
Олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предъявлены обвинения по трем статьям после штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января. Его опознали благодаря видео с места происшествия.
О выдвижении обвинения Клиту Келлеру сообщает New York Times. Во время штурма Капитолия он был в куртке олимпийской сборной США, чем и привлек к себе внимание. А также своим ростом (около двух метров), ведь оказался чуть ли не самым высоким мужчиной на видео.
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Теперь его обвиняют в препятствовании правоохранительным органам, умышленном проникновении или пребывания в любом помещении с ограниченным доступом без законных оснований, а также нарушении общественного порядка на территории Капитолия.
При этом в обвинительных документах нет подробного описания того, что именно Келлер делал в Капитолии, за исключением того факта, что офицеры пытались вытеснить его и других людей из здания.
Штурм Капитолия в Вашингтоне: коротко
- 6 января в США должно было состояться заседание, на котором должны были официально утвердить результаты президентских выборов. Новым президентом должны были объявить Джозефа Байдена.
- К Капитолию в Вашингтоне, где это должно было произойти, прибыли сторонники действующего президента Дональда Трампа. Сначала их протест был мирным. Но впоследствии они решили сорвать заседание, поэтому решили ворваться в Капитолий.
- Во время штурма здания произошли столкновения с правоохранителями. В том числе и стрельба. В результате огнестрельного ранения погибла женщина. Также погиб и полицейский. Есть еще три смерти, но они пока официально не подтверждены как вследствие штурма Капитолия.
- В результате беспорядков и штурма Капитолия, в США начали процедуру импичмента Трампа.
Главное о штурме Капитолия в США / инфографика 24 канала
Что известно о Клите Келлера
- Клит Келлер – бывший профессиональный американский пловец, олимпийский чемпион.
- На Олимпиаде в Сиднее-2000 в составе сборной США становился серебряным призером в эстафете 4x200 метров, а в Афинах-2004 и Пекине-2008 получил золотые награды в этой дисциплине.
- В 2005 и 2007 годах становился чемпионом мира в эстафете.
- В личных соревнованиях Келлер дважды был бронзовым призером по плаванию на 400 метров вольным стилем – в 2000 и 2004 годах.
- У Келлера не слишком сложилась личная жизнь после окончания выступлений. В 2013 году он стал трейдером на Уолл-стрит.
- Он развелся с женой. И целый год был вынужден обитать в автомобиле. Все из-за того, что после уплаты алиментов у него не оставалось средств на аренду жилья.
- Последнее место работы Клита Келлера – агент по недвижимости.
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