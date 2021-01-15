Олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предъявлены обвинения по трем статьям после штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января. Его опознали благодаря видео с места происшествия.

О выдвижении обвинения Клиту Келлеру сообщает New York Times. Во время штурма Капитолия он был в куртке олимпийской сборной США, чем и привлек к себе внимание. А также своим ростом (около двух метров), ведь оказался чуть ли не самым высоким мужчиной на видео.

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Теперь его обвиняют в препятствовании правоохранительным органам, умышленном проникновении или пребывания в любом помещении с ограниченным доступом без законных оснований, а также нарушении общественного порядка на территории Капитолия.

При этом в обвинительных документах нет подробного описания того, что именно Келлер делал в Капитолии, за исключением того факта, что офицеры пытались вытеснить его и других людей из здания.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: коротко

6 января в США должно было состояться заседание, на котором должны были официально утвердить результаты президентских выборов. Новым президентом должны были объявить Джозефа Байдена.

К Капитолию в Вашингтоне, где это должно было произойти, прибыли сторонники действующего президента Дональда Трампа. Сначала их протест был мирным. Но впоследствии они решили сорвать заседание, поэтому решили ворваться в Капитолий.

Во время штурма здания произошли столкновения с правоохранителями. В том числе и стрельба. В результате огнестрельного ранения погибла женщина. Также погиб и полицейский. Есть еще три смерти, но они пока официально не подтверждены как вследствие штурма Капитолия.

В результате беспорядков и штурма Капитолия, в США начали процедуру импичмента Трампа.



Главное о штурме Капитолия в США / инфографика 24 канала

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