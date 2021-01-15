Олімпійському чемпіону Кліту Келлеру пред'явлені звинувачення після штурму Капітолію
Олімпійському чемпіону з плавання Кліту Келлеру пред'явлені звинувачення за трьома статтями після штурму Капітолію у Вашингтоні 6 січня. Його пізнали завдяки відео з місця події.
Про висунення звинувачення Кліту Келлеру повідомляє New York Times. Під час штурму Капітолію він був у куртці олімпійської збірної США, чим і привернув до себе увагу. А також своїм зростом (близько двох метрів), адже виявився мало не найвищим чоловіком на відео.
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Тепер його звинувачують у перешкоджанні правоохоронним органам, умисному проникненні або перебування в будь-якому приміщенні з обмеженим доступом без законних підстав, а також порушенні громадського порядку на території Капітолію.
При цьому в обвинувальних документах немає докладного опису того, що саме Келлер робив в Капітолії, за винятком того факту, що офіцери намагалися витіснити його й інших людей з будівлі.
Штурм Капітолію у Вашингтоні: коротко
- 6 січня в США мало відбутися засідання, на якому мали офіційно затвердити результати президентських виборів. Новим президентом мали оголосити Джозефа Байдена.
- До Капітолія у Вашингтоні, де це мало відбутися, прибули прихильники чинного президента Дональда Трампа. Спочатку їх протест був мирним. Але згодом вони вирішили зірвати засідання, тож вирішили вдертися до Капітолія.
- Під час штурму будівлі сталися сутички з правоохоронцями. В тому числі й стрілянина. Внаслідок вогнепального поранення загинула жінка. Також загинув і поліцейський. Є ще три смерті, але вони поки офіційно не підтверджені як внаслідок штурму Капітолія.
- Внаслідок заворушень та штурму Капітолія, в США розпочали процедуру імпічменту Трампа.
Головне про штурм Капітолія в США / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про Кліта Келлера
- Кліт Келлер – колишній професійний американський плавець, олімпійський чемпіон.
- На Олімпіаді в Сіднеї-2000 в складі збірної США ставав срібним призером в естафеті 4x200 метрів, а в Афінах-2004 та Пекіні-2008 здобув золоті нагороди в цій дисципліні.
- У 2005 та 2007 роках ставав чемпіоном світу в естафеті.
- В особистих змаганнях Келлер двічі був бронзовим призером з плавання на 400 метрів вільним стилем – у 2000 та 2004 роках.
- У Келлера не надто склалося особисте життя після закінчення виступів. У 2013 році він став трейдером на Уолл-стріт.
- Він розлучився з дружиною. І цілий рік був змушений мешкати в автомобілі. Все через те, що після сплати аліментів у нього не залишалося коштів на оренду житла.
- Останнє місце роботи Кліта Келлера – агент з нерухомості.
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