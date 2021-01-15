Олімпійському чемпіону з плавання Кліту Келлеру пред'явлені звинувачення за трьома статтями після штурму Капітолію у Вашингтоні 6 січня. Його пізнали завдяки відео з місця події.

Про висунення звинувачення Кліту Келлеру повідомляє New York Times. Під час штурму Капітолію він був у куртці олімпійської збірної США, чим і привернув до себе увагу. А також своїм зростом (близько двох метрів), адже виявився мало не найвищим чоловіком на відео.

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Тепер його звинувачують у перешкоджанні правоохоронним органам, умисному проникненні або перебування в будь-якому приміщенні з обмеженим доступом без законних підстав, а також порушенні громадського порядку на території Капітолію.

При цьому в обвинувальних документах немає докладного опису того, що саме Келлер робив в Капітолії, за винятком того факту, що офіцери намагалися витіснити його й інших людей з будівлі.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: коротко

6 січня в США мало відбутися засідання, на якому мали офіційно затвердити результати президентських виборів. Новим президентом мали оголосити Джозефа Байдена.

До Капітолія у Вашингтоні, де це мало відбутися, прибули прихильники чинного президента Дональда Трампа. Спочатку їх протест був мирним. Але згодом вони вирішили зірвати засідання, тож вирішили вдертися до Капітолія.

Під час штурму будівлі сталися сутички з правоохоронцями. В тому числі й стрілянина. Внаслідок вогнепального поранення загинула жінка. Також загинув і поліцейський. Є ще три смерті, але вони поки офіційно не підтверджені як внаслідок штурму Капітолія.

Внаслідок заворушень та штурму Капітолія, в США розпочали процедуру імпічменту Трампа.



Головне про штурм Капітолія в США / Інфографіка 24 каналу

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