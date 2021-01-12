Одним из участников шторма Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года может быть олимпийский чемпион Клит Келлер. Его опознали на фото и видео.

Клит Келлер был одним из протестующих, которых заметили в ротонде Капитолия. Он был одет в куртку олимпийской сборной США. Его опознали присутствующие в комментарии Swimming World.

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Он присутствует на видео одного из репортеров с места происшествия. Но на нем Келлер не делает ничего противозаконного (кроме самого пребывания в Капитолии) – во время потасовки, когда он оказался в эпицентре, он даже не пытается никого толкать.

Trump supporters fought back after Capitol Police moved in to retake the Rotunda. pic.twitter.com/4e7mNyqWZy — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021

Также имя Келлера не фигурирует ни в одном из списков, опубликованных полицией Капитолия, Министерством юстиции, Высшим судом округа Колумбия, где были опубликованы по состоянию на вечер понедельника.

Что известно про Клита Келлера

Американский пловец дважды выигрывал олимпийское золото – эстафету 4x200 метров вольным стилем – в Афинах-2004 и Пекине-2008. На Олимпиаде в Сиднее-2000 в составе сборной США становился серебряным призером в этой дисциплине.

В этой же дисциплине дважды выигрывал золотые медали чемпионата мира – в 2005 и 2007 годах.

В личных соревнованиях Келлер дважды был бронзовым призером по плаванию на 400 метров вольным стилем – в 2000 и 2004 годах.

После того, как закончил с профессиональным спортом, в 2013 году стал трейдером на Уолл-стрит.

В 2018 году он признался, что ему целый год пришлось прожить в машине после развода с женой. У него не было денег после оплаты алиментов на аренду жилья.

Сейчас Клит Келлер является агентом по недвижимости.

Штурм Капитолия в Вашингтоне 6 января: главное

6 января американские конгрессмены заседали в Капитолии. На своем заседании они должны были утвердить результаты выборов президента США, соответственно, победу Джо Байдена и поражение действующего президента Дональда Трампа.

Трамп призвал своих сторонников прийти на протест к Капитолию. Но мирной акция протеста не оказалась – ее участники решили штурмовать Капитолий, чтобы сорвать заседание.

Им это удалось. Они прорвались внутрь, и даже попали в зал заседаний. А также в личные кабинеты политиков.

Во время штурма произошли столкновения с полицией. Охране пришлось открывать огонь. Одна с протестующих погибла от огнестрельного ранения. Погиб и полицейский. Есть еще трое погибших в результате событий, которые произошли во время штурма.

Байдена все же объявили президентом США. Что касается Трапма, то в отношении него начали процедуру импичмента.

Главное о штурме Капитолия 6 января 2021 года / Инфографика 24 канала