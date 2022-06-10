Убил своего друга

Дело Тувшинбаяра касается событий, произошедших в апреле 2021 года. Бывший дзюдоист в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельные травмы своему другу, в результате чего тот умер в течение следующих нескольких месяцев.

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Против него было открыто дело из-за убийства человека. Тувшинбаяр признал свою вину. В суде он подчеркнул, что сожалеет о событиях, которые привели к потере его друга.

Тувшинбаяр выплатил семье вторую денежную компенсацию. Он пообещал помогать семье финансово на протяжении всей жизни.

Я не хотел убивать своего друга. Я виноват, пусть суд определит мою судьбу. Я буду помогать семье моего друга до конца своей жизни,

– сказал экс-дзюдоист.

Что известно о бывшем спортсмене