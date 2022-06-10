Убил своего друга
Дело Тувшинбаяра касается событий, произошедших в апреле 2021 года. Бывший дзюдоист в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельные травмы своему другу, в результате чего тот умер в течение следующих нескольких месяцев.
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Против него было открыто дело из-за убийства человека. Тувшинбаяр признал свою вину. В суде он подчеркнул, что сожалеет о событиях, которые привели к потере его друга.
Тувшинбаяр выплатил семье вторую денежную компенсацию. Он пообещал помогать семье финансово на протяжении всей жизни.
Я не хотел убивать своего друга. Я виноват, пусть суд определит мою судьбу. Я буду помогать семье моего друга до конца своей жизни,
– сказал экс-дзюдоист.
Что известно о бывшем спортсмене
- На олимпийских играх-2008 Тувшинбаяр завоевал золотую награду в весовой категории до 100 килограммов. Он стал первым олимпийским чемпионом Монголии.
- На Играх в 2012 году он получил "серебро".
- Тувшинбаяр имеет в своем активе две "бронзы" по чемпионатам мира.
- Последнюю медаль – "серебро" в весе до 100 кг – монгольский дзюдоист выиграл в 2019 году на домашнем гран-при.