Вбив свого друга

Справа Тувшинбаяра стосується подій, які відбулися у квітні 2021 року. Колишній дзюдоїст у стані алкогольного сп'яніння завдав смертельних травм своєму другу, внаслідок чого той помер упродовж наступних кількох місяців.

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Проти нього відкрили справу через вбивство людини. Тувшинбаяр визнав свою провину. У суді він наголосив, що шкодує через події, які призвели до втрати його друга.

Тувшинбаяр виплатив сім'ї друга грошову компенсацію. Він пообіцяв допомагати родині фінансово упродовж усього свого життя.

Я не хотів вбивати свого друга. Я винний, хай суд визначить мою долю. Я допомагатиму сім'ї мого друга до кінця свого життя,

– сказав ексдзюдоїст.

Що відомо про колишнього спортсмена