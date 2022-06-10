Вбив свого друга
Справа Тувшинбаяра стосується подій, які відбулися у квітні 2021 року. Колишній дзюдоїст у стані алкогольного сп'яніння завдав смертельних травм своєму другу, внаслідок чого той помер упродовж наступних кількох місяців.
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Проти нього відкрили справу через вбивство людини. Тувшинбаяр визнав свою провину. У суді він наголосив, що шкодує через події, які призвели до втрати його друга.
Тувшинбаяр виплатив сім'ї друга грошову компенсацію. Він пообіцяв допомагати родині фінансово упродовж усього свого життя.
Я не хотів вбивати свого друга. Я винний, хай суд визначить мою долю. Я допомагатиму сім'ї мого друга до кінця свого життя,
– сказав ексдзюдоїст.
Що відомо про колишнього спортсмена
- На олімпійських іграх-2008 Тувшинбаяр здобув золоту нагороду у ваговій категорії до 100 кілограмів. Він став першим олімпійським чемпіоном Монголії.
- На Іграх у 2012 році він здобв "срібло".
- Тувшинбаяр має у своєму активі дві "бронзи" з чемпіонатів світу.
- Останню медаль – "срібло" у вазі до 100 кг - монгольський дзюдоїст виграв у 2019 році на домашньому гран-прі.