Олімпійського чемпіона Кліта Келлера підозрюють у штурмі Капітолію 6 січня: відео
Одним з учасників шторму Капітолію в Вашингтоні 6 січня 2021 року може бути олімпійський чемпіон Кліт Келлер. Його опізнали на фото та відео.
Кліт Келлер був одним із протестувальників, яких помітили в ротонді Капітолію. Він був одягнутий у куртку олімпійської збірної США. Його опізнали присутні в коментарі Swimming World.
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Він присутній на відео одного з репортерів з місця події. Але на ньому Келлер не робить нічого протизаконного (окрім самого перебування в Капітолії) – під час сутички, коли він опинився в епіцентрі, він навіть не намагається нікого штовхати.
Також ім'я Келлера не фігурує в жодному зі списків, опублікованих поліцією Капітолію, Міністерством юстиції, Вищим судом округу Колумбія, які були опубліковані станом на вечір понеділка.
Що відомо про Кліта Келлера
Американський плавець двічі вигравав олімпійське золото – естафету 4x200 метрів вільним стилем – в Афінах-2004 та Пекіні-2008. На Олімпіаді в Сіднеї-2000 в складі збірної США ставав срібним призером в цій дисципліні.
В цій же дисципліні двічі вигравав золоті медалі чемпіонату світу – у 2005 та 2007 роках.
В особистих змаганнях Келлер двічі був бронзовим призером з плавання на 400 метрів вільним стилем – у 2000 та 2004 роках.
Після того, як закінчив з професійним спортом, у 2013 році став трейдером на Уолл-стріт.
У 2018 році він зізнався, що йому цілий рік довелося прожити в машині після розлучення з дружиною. У нього не було грошей після оплати аліментів на оренду житла.
Зараз Кліт Келлер є агентом з нерухомості.
Штурм Капітолію у Вашингтоні 6 січня: головне
- 6 січня американські конгресмени засідали в Капітолії. На своєму засіданні вони мали затвердити результати виборів президента США, відтак перемогу Джо Байдена та поразку чинного президента Дональда Трампа.
- Трамп закликав своїх прихильників прийти на протест до Капітолія. Але мирною акція протесту не виявилася – її учасники вирішили штурмувати Капітолій, щоб зірвати засідання.
- Їм це вдалося. Вони прорвалися всередину, і навіть потрапили до зали засідань. А також до особистих кабінетів політиків.
- Під час штурму сталися сутички з поліцією. Охороні довелося відкривати вогонь. Одна з протестувальниць загинула від вогнепального поранення. Загинув і поліцейський. Є ще троє загиблих внаслідок подій, які сталися під час штурму.
- Байдена таки оголосили президентом США. Щодо Трампа, то щодо нього розпочали процедуру імпічменту.
Головне про штурм Капітолія 6 січня 2021 року / Інфографіка 24 каналу
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