Одним з учасників шторму Капітолію в Вашингтоні 6 січня 2021 року може бути олімпійський чемпіон Кліт Келлер. Його опізнали на фото та відео.

Кліт Келлер був одним із протестувальників, яких помітили в ротонді Капітолію. Він був одягнутий у куртку олімпійської збірної США. Його опізнали присутні в коментарі Swimming World.

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Він присутній на відео одного з репортерів з місця події. Але на ньому Келлер не робить нічого протизаконного (окрім самого перебування в Капітолії) – під час сутички, коли він опинився в епіцентрі, він навіть не намагається нікого штовхати.

Trump supporters fought back after Capitol Police moved in to retake the Rotunda. pic.twitter.com/4e7mNyqWZy — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021

Також ім'я Келлера не фігурує в жодному зі списків, опублікованих поліцією Капітолію, Міністерством юстиції, Вищим судом округу Колумбія, які були опубліковані станом на вечір понеділка.

Що відомо про Кліта Келлера

Американський плавець двічі вигравав олімпійське золото – естафету 4x200 метрів вільним стилем – в Афінах-2004 та Пекіні-2008. На Олімпіаді в Сіднеї-2000 в складі збірної США ставав срібним призером в цій дисципліні.

В цій же дисципліні двічі вигравав золоті медалі чемпіонату світу – у 2005 та 2007 роках.

В особистих змаганнях Келлер двічі був бронзовим призером з плавання на 400 метрів вільним стилем – у 2000 та 2004 роках.

Після того, як закінчив з професійним спортом, у 2013 році став трейдером на Уолл-стріт.

У 2018 році він зізнався, що йому цілий рік довелося прожити в машині після розлучення з дружиною. У нього не було грошей після оплати аліментів на оренду житла.

Зараз Кліт Келлер є агентом з нерухомості.

Штурм Капітолію у Вашингтоні 6 січня: головне

6 січня американські конгресмени засідали в Капітолії. На своєму засіданні вони мали затвердити результати виборів президента США, відтак перемогу Джо Байдена та поразку чинного президента Дональда Трампа.

Трамп закликав своїх прихильників прийти на протест до Капітолія. Але мирною акція протесту не виявилася – її учасники вирішили штурмувати Капітолій, щоб зірвати засідання.

Їм це вдалося. Вони прорвалися всередину, і навіть потрапили до зали засідань. А також до особистих кабінетів політиків.

Під час штурму сталися сутички з поліцією. Охороні довелося відкривати вогонь. Одна з протестувальниць загинула від вогнепального поранення. Загинув і поліцейський. Є ще троє загиблих внаслідок подій, які сталися під час штурму.

Байдена таки оголосили президентом США. Щодо Трампа, то щодо нього розпочали процедуру імпічменту.

Головне про штурм Капітолія 6 січня 2021 року / Інфографіка 24 каналу