Захват Капитолия в США 6 января не обошел и спортивный мир. Испанской команде Бетис пришлось даже оправдываться за это.

В соцсетях начали распространять фотографии со штурма Капитолия. На одном из тех, кто захватывал здание, "обнаружили" татуировку с гербом Бетиса.

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Читатели в твиттере решили об этой ситуации спросить в самом клубе. Там ответили довольно коротко.

"Это называется фотошоп. И довольно хороший", – заявили в клубе.

It's called Photoshop. It's quite famaous — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) January 8, 2021

Как видно на других фотографиях, у мужчины там нет татуировки с гербом Бетиса.



Протестующий, захвативший Капитолий / Фото Getty Images

Но и после этого в интернете начали распространять другую фотографию из Капитолия с гербом Бетиса. На этот раз якобы с флагом клуба ходил один из протестующих по зданию.

Но и эта фотография оказалась фейком. На оригинале мужчина ходит с флагом Конфедерации.

A look at how security failures enabled a mob of Trump supporters to storm the U.S. Capitol https://t.co/xC3nQ7cFwn pic.twitter.com/dgXkA5TfFY — Reuters (@Reuters) January 7, 2021

Беспорядки в Вашингтоне: главное

6 января в Конгрессе США должны были объявить официальные результаты президентских выборов.

Под стенами парламента собрались сторонники Дональда Трампа. Пока еще действующий президент США и впредь не соглашался со своим поражением. Поэтому призвал своих сторонников прийти с протестом и выразить несогласие с результатами выборов.

Самим протестом все не закончилось. Сторонники Трампа решили прорваться внутрь Капитолия, где и происходило заседание Конгресса. Начались беспорядки.

Внутри здания произошла стрельба. Погибло по меньшей мере пять человек, среди которых и один правоохранитель.

Объявить победителя выборов удалось лишь на следующий день – 7 января. Новым президентом США станет Джозеф Байден. Инаугурация запланирована на 20 января.

Штурм Капитолия начали расследовать правоохранители. В суд уже передали более 50 дел.

После призывов Трампа к протестам, соцсети заблокировали его профили. Facebook и Instagram говорят о Twitter.