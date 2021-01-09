Испанский клуб Бетис попал в скандал из-за штурма Капитолия в США
Захват Капитолия в США 6 января не обошел и спортивный мир. Испанской команде Бетис пришлось даже оправдываться за это.
В соцсетях начали распространять фотографии со штурма Капитолия. На одном из тех, кто захватывал здание, "обнаружили" татуировку с гербом Бетиса.
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Читатели в твиттере решили об этой ситуации спросить в самом клубе. Там ответили довольно коротко.
"Это называется фотошоп. И довольно хороший", – заявили в клубе.
Как видно на других фотографиях, у мужчины там нет татуировки с гербом Бетиса.
Протестующий, захвативший Капитолий / Фото Getty Images
Но и после этого в интернете начали распространять другую фотографию из Капитолия с гербом Бетиса. На этот раз якобы с флагом клуба ходил один из протестующих по зданию.
Но и эта фотография оказалась фейком. На оригинале мужчина ходит с флагом Конфедерации.
Беспорядки в Вашингтоне: главное
- 6 января в Конгрессе США должны были объявить официальные результаты президентских выборов.
- Под стенами парламента собрались сторонники Дональда Трампа. Пока еще действующий президент США и впредь не соглашался со своим поражением. Поэтому призвал своих сторонников прийти с протестом и выразить несогласие с результатами выборов.
- Самим протестом все не закончилось. Сторонники Трампа решили прорваться внутрь Капитолия, где и происходило заседание Конгресса. Начались беспорядки.
- Внутри здания произошла стрельба. Погибло по меньшей мере пять человек, среди которых и один правоохранитель.
- Объявить победителя выборов удалось лишь на следующий день – 7 января. Новым президентом США станет Джозеф Байден. Инаугурация запланирована на 20 января.
- Штурм Капитолия начали расследовать правоохранители. В суд уже передали более 50 дел.
- После призывов Трампа к протестам, соцсети заблокировали его профили. Facebook и Instagram говорят о Twitter.
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