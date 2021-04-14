В употреблении запрещенных веществ обвиняются члены парной четверки мужской сборной России Вячеслав Михайлевский, Владислав Рябцев, Денис Клешнев и Сергей Федоровцев.

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По данным ITA, употребление допинга ими имело место в июне и июле 2014 года в канун чемпионата мира по академической гребле. Спортсмены до завершения разбирательства отстранены от участия в соревнованиях.

Что известно о спортсменах

Сергей Федоровцев – олимпийский чемпион Игр 2004 года в Афинах и двукратный чемпион Европы – уже признавался виновным в употреблении допинга. В 2019-м его дисквалифицировали на 4 года (начиная с 16 июня 2016 года) за модулятор метаболизма триметазидин.

Михайлевский, Рябцев и Федоровцев вместе с другим гребцом, Павлом Сориным, в 2015 году выиграли чемпионат Европы по академической гребле.