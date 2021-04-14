У вживанні заборонених речовин звинувачуються члени парної четвірки чоловічої збірної Росії В'ячеслав Михайлевський, Владислав Рябцев, Денис Клешньов і Сергій Фьодоровцев.

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За даними ITA, вживання допінгу ними мало місце в червні і липні 2014 року в переддень чемпіонату світу з академічного веслування. Спортсмени до завершення розгляду відсторонені від участі в змаганнях.

Що відомо про спортсменів

Сергій Фьодоровцев – олімпійський чемпіон Ігор 2004 року в Афінах і дворазовий чемпіон Європи – вже визнавався винним у вживанні допінгу. У 2019-му його дискваліфікували на 4 роки (починаючи з 16 червня 2016 року) за модулятор метаболізму триметазидин.

Михайлевський, Рябцев і Фьодоровцев разом з іншим гребцом, Павлом Соріним, в 2015 році виграли чемпіонат Європи з академічного веслування.