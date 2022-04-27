Олимпийский призер Ризатдинова посвятила танец родной Украине: чувственное видео

Бронзовый призер Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова исполнила трогательный танец. Бывшая художественная гимнастка посвятила его родной Украине.

Трогательный танец для родной страны

28-летняя титулованная гимнастка поделилась чувственным танцем со своими поклонниками. Анна Ризатдинова не потеряла танцевальные навыки, которые получила на шоу "Танцы со звездами".

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Свой танец бывшая спортсменка исполнила под песню "Будет весна", исполняемую Максом Барским. Ризатдиновая станцевала с сине-желтой лентой.

Олимпийский призер коротко подписал видео: "С Украиной в сердце". Анна добавила хештеги, призывающие остановить войну в родной стране гимнастки – #будевесна, #standwithukraine и #stopwarinukraine.

Подписчики забросали Ризатдиновыми комплиментами.

Видео танца Ризатдиновой

Напомним, что весной 2020 года Анна Ризатдинова открыла двери собственной Академии художественной гимнастики. Ее воспитанницы уже демонстрировали первые серьезные результаты. Но полномасштабное вторжение России в Украину поставило на паузу работу своего детища Ризадиновой.

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады-2016. Художественная гимнастка стала третьей в индивидуальном многоборье. Поэтому Анне есть чем поделиться с юными будущими чемпионками.