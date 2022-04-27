Зворушливий танець для рідної країни

28-річна титулована гімнастка поділилась чуттєвим танцем зі своїми прихильниками. Анна Різатдінова не втратила танцювальних навичок, які здобула на шоу "Танці з зірками".

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Свій танець колишня спортсменка виконала під пісню "Буде весна", яку виконує Макс Барських. Різатдінова станцювала із синьо-жовтою стрічкою.

Олімпійська призерка коротко підписала відео: "З Україною у серці". Анна додала хештеги, які закликають зупинити війну у рідній країні гімнастки – #будевесна, #standwithukraine та #stopwarinukraine.

Підписники закидали Різатдінову компліментами.

Відео танцю Різатдінової

Нагадаємо, що на весні 2020 року Анна Різатдінова відкрила двері власної Академії художньої гімнастики. Її вихованки вже демонстрували перші серйозні результати. Але повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило на паузу роботу власного дітища Різатдінової.

Різатдінова – бронзова призерка Олімпіади-2016. Художня гімнастка стала третьою в індивідуальному багатоборстві. Тому Анні є чим поділитись із юними майбутніми чемпіонками.