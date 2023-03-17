По пути в Париж: сборные Украины по волейболу узнали соперников по отбору на ОИ-2024

В швейцарской Лозанне состоялась жеребьевка олимпийского квалификационного турнира по волейболу среди женщин и мужчин. Впервые "сине-желтые" будут соревноваться сразу за две путевки на Олимпийские игры.

К отбору на Олимпиаду-2024 попали 24 команды из топ-список мирового рейтинга. Они были разделены на три группы. Франция получила автоматическую путевку на турнир, как хозяин Игр.

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Сложные группы для Украины

В отборочном турнире участники групп сыграют между собой матчи, а две лучшие команды станут участниками Олимпийских игр. Сборные Украины получили непростых соперников. Так, в мужском турнире "сине-желтые" сразятся с Италией – действующими чемпионами мира и Бразилией – трехкратными олимпийскими чемпионами.

В женской отборочной группе украинки сразятся с Китаем – сильнейшей сборной Азии, а также Сербией – лидером мирового рейтинга.

Мужская жеребьевка отбора на Олимпиаду-2024

Группа А: Бразилия, Италия, Иран, Куба, Украина, Германия, Чехия, Катар.

Женская жеребьевка отбора на Олимпиаду-2024

Группа А: Китай, Сербия, Доминиканская Республика, Нидерланды, Канада, Чехия, Мексика, Украина

Матчи мужского отбора группы А состоятся в Бразилии с 16 по 24 сентября.

Женский отбор группы А будет принимать Китай. Поединки пройдут с 30 сентября по 8 октября.

На Олимпиаду-2024 попадут по 12 сборных женщин и мужчин. Франция получает место как хозяин, 6 участников квалифицируются по результатам отбора, а еще 5 мест распределят согласно мирового рейтинга.