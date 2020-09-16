В украинском спорте появилась еще одна красивая пара. 26-летний олимпийский чемпион Олег Верняев встречается с 17-летней гимнасткой Владой Никольченко.

Об этом сообщает ТК "Футбол". Ранее Верняев рассказывал, что его бывшие избранницы не были представительницами мира спорта.

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Что известно об Олеге Верняеве

Верняев – олимпийский чемпион 2016 года на брусьях, чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр.

В 2012 году стал серебряным призером чемпионата Европы, а на Олимпийских играх в Лондоне занял 4 место в командном многоборье, и 11-е – в личном. В 2013 году завоевал серебряную и две бронзовые медали Универсиады, а также бронзовую медаль Чемпионата Европы. В 2014 году стал обладателем золотой медали Чемпионата мира, а также золота и двух бронзовых медалей Чемпионата Европы.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро принес первое золото Украине, став лучшим в упражнении на брусьях.

Кто такая Влада Никольченко

Влада Никольченко – лидер сборной Украины по художественной гимнастике. На своем первом в карьере Чемпионате мира в Софии финишировала четвертой в многоборье. Является победительницей Финала гран-при 2018 года и двукратной обладательницей Кубка мира в упражнении с булавами. Призер чемпионата Европы и Европейских игр.