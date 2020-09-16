В українському спорті з'явилася ще одна гарна пара. 26-річний олімпійський чемпіон Олег Верняєв зустрічається з 17-річною гімнасткою Владою Нікольченко.

Про це повідомляє ТК "Футбол". Раніше Верняєв розповідав, що його колишні обраниці не були представницями світу спорту.

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Що відомо про Олега Верняєва

Верняєв – олімпійський чемпіон 2016 року у брусах, чемпіон світу 2014 року на брусах, шестиразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор.

У 2012 році став срібним призером чемпіонату Європи, а на Олімпійських іграх в Лондоні зайняв 4 місце в командному багатоборстві, і 11-те – в особистому. У 2013 році завоював срібну і дві бронзові медалі Універсіади, а також бронзову медаль чемпіонату Європи. У 2014 році став володарем золотої медалі чемпіонату світу, а також золота і двох бронзових медалей чемпіонату Європи.

На Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро приніс перше золото України, ставши найкращим у вправі на брусах.

Хто така Влада Нікольченко

Влада Никольченко – лідер збірної України з художньої гімнастики. На своєму першому в кар'єрі чемпіонаті світу в Софії фінішувала четвертою в багатоборстві. Є переможницею фіналу гран-прі 2018 року і дворазовою володаркою Кубка світу у вправі з булавами. Призерка чемпіонату Європи та Європейських ігор.