Олимпийский чемпион Верняев чуть не сломал шею на тренировке: видео
Победитель Олимпийских игр 2016 года Олег Верняев опубликовал видео, на котором жестко упал во время тренировки опорного прыжка.
Источник:инстаграм Олега Верняева
Олег Верняев показал, насколько сложной и опасной может быть для спортсменов отработка технических элементов. В одном из эпизодов гимнаст, перепрыгивая через коня, не удержал равновесие на мате, расположенном на возвышении, и упал вниз головой.
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"Вхождение в форму, ооочень сложный процесс. Путь предстоит сложный, но только вперед", – написал спортсмен под видео.
Достижения Верняева
- 27-летний уроженец Донецка является одним из самых титулованных спортсменов Украины.
- Верняев – олимпийский чемпион 2016 года в упражнениях на брусьях и серебряный призер Олимпиады-2016 в многоборье.
- Олег – чемпион мира, трехкратный серебряный и бронзовый призер. Украинец также трехкратный чемпион Европейских игр и шестикратный чемпион Европы.
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