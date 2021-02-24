Победитель Олимпийских игр 2016 года Олег Верняев опубликовал видео, на котором жестко упал во время тренировки опорного прыжка.

Олег Верняев показал, насколько сложной и опасной может быть для спортсменов отработка технических элементов. В одном из эпизодов гимнаст, перепрыгивая через коня, не удержал равновесие на мате, расположенном на возвышении, и упал вниз головой.

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"Вхождение в форму, ооочень сложный процесс. Путь предстоит сложный, но только вперед", – написал спортсмен под видео.

Достижения Верняева