Олімпійський чемпіон Верняєв ледь не зламав шию на тренуванні: момент потрапив на відео
Переможець Олімпійських ігор 2016 року Олег Верняєв опублікував відео, на якому жорстко впав під час тренування опорного стрибка.
Джерело:інстаграм Олега Верняєва
Олег Верняєв показав, наскільки складним і небезпечним може бути для спортсменів відпрацювання технічних елементів. В одному з епізодів гімнаст, перестрибуючи через коня, не втримав рівновагу на маті, розташованому на узвишші, і впав вниз головою.
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"Входження в форму, дуууже складний процес. Шлях чекає складний, але тільки вперед", – написав спортсмен під відео.
Досягнення Верняєва
- 27-річний уродженець Донецька є одним з найбільш титулованих спортсменів України.
- Верняєв – олімпійський чемпіон 2016 року у вправах на брусах та срібний призер Олімпіади-2016 у багатоборстві.
- Олег – чемпіон світу, триразовий срібний та бронзовий призер. Українець також триразовий чемпіон Європейських ігор та шестиразовий чемпіон Європи.
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