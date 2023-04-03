Еще один "нейтральный" голубь мира: российский олимпийский чемпион собирает средства захватчикам
Источник:Телеграм-канал Base of Ukrainian sports
Международный олимпийский комитет слишком озабочен судьбой "несчастных" российских спортсменов, пытаясь вернуть их к соревнованиям. А в это время представители спорта страны-агрессора помогают своей армии уничтожать Украину.
Спорт в России всегда играл одну из ведущих ролей в пропаганде. После начала полномасштабной войны против Украины спортсмены страны-агрессора стали подлинным рупором захватнической политики Кремля.
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Очередной z-патриот российского спорта
Ярким примером такого "нейтрального" спортсмена является олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо Владислав Ларин. Поклонник геноцида украинцев помогает собирать средства российским оккупантам.
В пропагандистских роликах любитель Путина агитирует жителей Карелии помогать мобилизованным российским военным.
Друзья, давайте вместе объединимся и поддержим мобилизованных ребят, которые сейчас защищают нашу Родину,
– говорит "нейтральный" атлет из страны-агрессора.
Пропагандистское видео с участием Ларина
Неудивительно, что сам олимпийский чемпион является представителем российской армии. В своем Instagram Ларин хвастается совместными фото с кровавым диктатором Владимиром Путиным и министром захватнической армии Сергеем Шойгу.
Ларин вместе с Шойгу / инстаграм Ларина
- Отметим, что на второй год войны Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям вернуть в соревнования российских и белорусских атлетов.
- Такую инициативу МОК подхватила Международная федерация фехтования, проголосовавшей за допуск россиян и белорусов к соревнованиям
- Такое же решение приняла Всемирная федерация тхэквондо. В конце мая в Баку начнется чемпионат мира по тхэквондо, где планируется участие представителей стран-террористов.
- МОК устами Томаса Баха обещал не допускать к соревнованиям спортсменов, открыто поддерживающих военную агрессию против Украины. Однако на сегодняшний день никаких списков таких атлетов никто не видел.