Еще один "нейтральный" голубь мира: российский олимпийский чемпион собирает средства захватчикам

Международный олимпийский комитет слишком озабочен судьбой "несчастных" российских спортсменов, пытаясь вернуть их к соревнованиям. А в это время представители спорта страны-агрессора помогают своей армии уничтожать Украину.

Спорт в России всегда играл одну из ведущих ролей в пропаганде. После начала полномасштабной войны против Украины спортсмены страны-агрессора стали подлинным рупором захватнической политики Кремля.

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Очередной z-патриот российского спорта

Ярким примером такого "нейтрального" спортсмена является олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо Владислав Ларин. Поклонник геноцида украинцев помогает собирать средства российским оккупантам.

В пропагандистских роликах любитель Путина агитирует жителей Карелии помогать мобилизованным российским военным.

Друзья, давайте вместе объединимся и поддержим мобилизованных ребят, которые сейчас защищают нашу Родину,

– говорит "нейтральный" атлет из страны-агрессора.

Пропагандистское видео с участием Ларина

Неудивительно, что сам олимпийский чемпион является представителем российской армии. В своем Instagram Ларин хвастается совместными фото с кровавым диктатором Владимиром Путиным и министром захватнической армии Сергеем Шойгу.

Ларин вместе с Шойгу / инстаграм Ларина