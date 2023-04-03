Спорт в Росії завжди відігравав одну з провідних ролей у пропаганді. Після початку повномасштабної війни проти України спортсмени країни-агресора стали справжнім рупором загарбницької політики Кремля.

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Черговий z-патріот російського спорту

Яскравим прикладом такого "нейтрального" спортсмена є олімпійський чемпіон Токіо-2020 з тхеквондо Владіслав Ларін. Прихильник геноциду українців допомагає збирати кошти російським окупантам.

У пропагандистських роликах любитель Путіна агітує мешканців Карелії допомагати мобілізованим російським військовим.

Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину,

– говорить "нейтральний" атлет з країни-агресора.

Пропагандистське відео за участю Ларіна

Не дивно, що сам олімпійський чемпіон є представником російської армії. У своєму Instagram Ларін вихваляється спільними фото з кривавим диктатором Владіміром Путіним та міністром загарбницької армії Сєргєєм Шойгу.

Ларін разом з Шойгу / інстаграм Ларіна