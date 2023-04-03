Спорт в Росії завжди відігравав одну з провідних ролей у пропаганді. Після початку повномасштабної війни проти України спортсмени країни-агресора стали справжнім рупором загарбницької політики Кремля.
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Черговий z-патріот російського спорту
Яскравим прикладом такого "нейтрального" спортсмена є олімпійський чемпіон Токіо-2020 з тхеквондо Владіслав Ларін. Прихильник геноциду українців допомагає збирати кошти російським окупантам.
У пропагандистських роликах любитель Путіна агітує мешканців Карелії допомагати мобілізованим російським військовим.
Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину,
– говорить "нейтральний" атлет з країни-агресора.
Пропагандистське відео за участю Ларіна
Не дивно, що сам олімпійський чемпіон є представником російської армії. У своєму Instagram Ларін вихваляється спільними фото з кривавим диктатором Владіміром Путіним та міністром загарбницької армії Сєргєєм Шойгу.
Ларін разом з Шойгу / інстаграм Ларіна
- Зазначимо, що на другий рік війни Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям повернути до змагань російських та білоруських атлетів.
- Таку ініціативу МОКу підхопила Міжнародна федерація фехтування, яка проголосувала за допуск росіян та білорусів до змагань.
- Таке ж рішення ухвалила Всесвітня федерація тхеквондо. Наприкінці травня в Баку розпочнеться чемпіонат світу з тхеквондо, де планується участь представників країн-терористів.
- МОК вустами Томаса Баха обіцяв не допускати до змагань спортсменів, які відкрито підтримують військову агресію проти України. Проте на сьогодні жодних списків таких атлетів ніхто не бачив.