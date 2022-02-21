Олимпийский чемпион по плаванию Александр Сидоренко умер из-за осложнений от коронавируса

21 февраля 2022 , 18:53
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Источник:

Мариупольский городской совет

Александр Сидоренко умер на 62-м году жизни 20 февраля. По предварительным данным, он умер из-за осложнений вследствие коронавирусной инфекции.

Александр Сидоренко был экс-рекордсменом, олимпийским чемпионом и почетным гражданином города Мариуполя.

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Во вторник, 22 февраля, в 14:00 состоится прощание с Александром Сидоренко в Мариуполе. Место – Похоронный дом, Запорожское шоссе.

  • Александр Сидоренко родился 27 мая 1960 года в Мариуполе.
  • В 16 лет он стал мастером спорта.
  • 9 июля 1978 года в Москве установил мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием – 2:05,24. Ему тогда было 18 лет.
  • Всего с 1977 до 1986 года он 20 раз стал чемпионом СССР в комплексном плавании.
  • В 1977 году пловец стал бронзовым призером Европы, а через год завоевал бронзовую награду и на чемпионате мира.
  • В 1979 году Сидоренко был признан лучшим пловцом СССР.
  • В 1980 году на Олимпиаде в Москве завоевывал золото на 400 метров комплексным плаванием.
  • Через год выиграл чемпионат Европы на дистанции 200 метров, а на чемпионате мира 1982 года снова был первым в этой дисциплине с рекордом – 2:03,30.
  • С октября 1987 года Александр Сидоренко работал начальником ватерпольной команды мастеров "Ильичевец".

В декабре 2021 года он снялся в ролике Министерства здравоохранения с призывом вакцинироваться от коронавируса.

 

Автор: Ігор Саджениця