Олександр Сидоренко був ексрекордсменом, олімпійським чемпіоном та почесним громадянином міста Маріуполя.

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У вівторок, 22 лютого, о 14:00 відбудеться прощання з Олександром Сидоренком в Маріуполі. Місце – Похоронний будинок, Запорізьке шосе.

Олександр Сидоренко народився 27 травня 1960 року в Маріуполі.

В 16 років він став майстром спорту.

9 липня 1978 року у Москві встановив світовий рекорд на дистанції 200 м комплексним плаванням – 2:05,24. Йому тоді було 18 років.

Загалом з 1977 до 1986 року він 20 разів став чемпіоном СССР у комплексному плаванні

У 1977 році плавець став бронзовим призером Європи, а через рік виборов бронзову нагороду і на чемпіонаті світу.

У 1979 році Сидоренко був визнаний найкращим плавцем СССР.

У 1980 році на Олімпіаді в Москві завойовував золото на 400 метрів комплексним плаванням.

Через рік виграв чемпіонат Європи на дистанції 200 метрів, а на чемпіонаті світу 1982 року знову був першим у цій дисципліні з рекордом – 2:03,30.

З жовтня 1987 року Олександр Сидоренко працював начальником ватерпольної команди майстрів "Іллічівець".

У грудні 2021 року він знявся в ролику Міністерства охорони здоров'я із закликом вакцинуватися від коронавірусу.