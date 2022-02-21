Александр Сидоренко был экс-рекордсменом, олимпийским чемпионом и почетным гражданином города Мариуполя.

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Во вторник, 22 февраля, в 14:00 состоится прощание с Александром Сидоренко в Мариуполе. Место – Похоронный дом, Запорожское шоссе.

Александр Сидоренко родился 27 мая 1960 года в Мариуполе.

В 16 лет он стал мастером спорта.

9 июля 1978 года в Москве установил мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием – 2:05,24. Ему тогда было 18 лет.

Всего с 1977 до 1986 года он 20 раз стал чемпионом СССР в комплексном плавании.

В 1977 году пловец стал бронзовым призером Европы, а через год завоевал бронзовую награду и на чемпионате мира.

В 1979 году Сидоренко был признан лучшим пловцом СССР.

В 1980 году на Олимпиаде в Москве завоевывал золото на 400 метров комплексным плаванием.

Через год выиграл чемпионат Европы на дистанции 200 метров, а на чемпионате мира 1982 года снова был первым в этой дисциплине с рекордом – 2:03,30.

С октября 1987 года Александр Сидоренко работал начальником ватерпольной команды мастеров "Ильичевец".

В декабре 2021 года он снялся в ролике Министерства здравоохранения с призывом вакцинироваться от коронавируса.