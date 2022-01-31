Проститься с Александром Бодней можно будет 1 февраля в 11:00. Церемония состоится в предпоховальной часовне на улице Филиппа Орлика.

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Что известно о тренере

Александр Бодня был многократным чемпионом Украины, мастером спорта международного класса, судьей международной категории AIBA. О причине смерти пока не сообщают.

"Олимпийская семья Львовской области выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам покойного. Вечная память", – отметили в Национальном олимпийском комитете.

Недавние смерти известных львовян

Во Львове 29 января сообщили о внезапной смерти известного врача Игоря Беша. Он на протяжении многих лет возглавлял диспансерное отделение областного кардиоцентра.

Волонтер Кость Миско умер во Львове 22 января. Причина его смерти неизвестна.

Музыкант Игорь Лесько умер 12 января. Ему было 66 лет. Издание ZAXID.NET сообщил, что у Лесько были проблемы со здоровьем и умер в результате болезни.

Известный иконописец Остап Лозинский, которому было 38 лет, умер 6 января. Причиной смерти стал коронавирус.

Полный текст публикации отделения НОК Украины во Львовской области

30 января, во Львове на 69-м году жизни умер известный украинский боксер, тренер и судья, многократный чемпион Украины, мастер спорта международного класса, судья международной категории AIBA Александр Бодня.

Олимпийская семья Львовской области выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам покойного. Вечная память.

Прощание с Александром Бодней состоится 1 февраля в 11:00 час. в предпоховальной часовне на улице Филиппа Орлика во Львове.