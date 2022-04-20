Беленюк: Не думал, что когда-нибудь буду радоваться "евробляхе"

Жан Беленюк при содействии знакомых из США приобрел два внедорожника для украинских защитников. Друзьями и знакомым олимпийского чемпиона тоже небезразлична судьба Украины.

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Народный депутат поблагодарил всех, кто помог в покупке автомобилей. Беленюк надеется, что внедорожники помогут ВСУ приблизить победу Украины в войне против России.

Фото автомобилей Жан выложил на своей странице в инстаграмме.

Не думал, что когда-нибудь буду радоваться "евробляхе", но сегодня именно тот день! До меня доехали эти внедорожники. Спасибо всем, кто присоединился! Надеюсь, они будут служить верой и правдой нашим бойцам на передовой и приближать нам победу. Слава ВСУ,

– написал борец.



Новая машина для ВСУ / Фото с инстаграмма борца-депутата