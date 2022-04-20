Беленюк: Не думал, что когда-нибудь буду радоваться "евробляхе"
Жан Беленюк при содействии знакомых из США приобрел два внедорожника для украинских защитников. Друзьями и знакомым олимпийского чемпиона тоже небезразлична судьба Украины.
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Народный депутат поблагодарил всех, кто помог в покупке автомобилей. Беленюк надеется, что внедорожники помогут ВСУ приблизить победу Украины в войне против России.
Фото автомобилей Жан выложил на своей странице в инстаграмме.
Не думал, что когда-нибудь буду радоваться "евробляхе", но сегодня именно тот день! До меня доехали эти внедорожники. Спасибо всем, кто присоединился! Надеюсь, они будут служить верой и правдой нашим бойцам на передовой и приближать нам победу. Слава ВСУ,
– написал борец.
Новая машина для ВСУ / Фото с инстаграмма борца-депутата
- Ранее Беленюк призвал спортивное сообщество навсегда отстранить спортсменов, поддерживающих агрессию России, от международных соревнований.
- Жан активно освещает ужасающие реалии "русского мира".