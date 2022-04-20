Беленюк: Не думав, що колись буду радіти "євроблясі"

Жан Беленюк за сприяння знайомих із США придбав два позашляховики для українських захисників. Друзями та знайомим олімпійського чемпіона теж небайдужа доля України.

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Народний депутат подякував усім, хто допоміг у купівлі автівок. Беленюк сподівається, що позашляховики допоможуть ЗСУ наблизити перемогу України у війні проти Росії.

Фото автомобілів Жан виклав на своїй сторінці в інстаграмі.

Не думав, що колись буду радіти "євроблясі", та сьогодні саме той день! До мене доїхали ці позашляховики. Дякую усім хто долучився! Сподіваюся, вони служитимуть вірою і правдою нашим бійцям на передовій, та наближатимуть нам перемогу слава ЗСУ,

– написав борець.



Новенька автівка для ЗСУ / Фото з інстаграму борця-депутата